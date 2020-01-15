В Ижевске рассказали о проверке детского сада после смерти годовалой девочки

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Прокурор отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодёжи прокуратуры Удмуртской Республики Анна Ващенко в беседе с интернет-изданием «Сусанин» рассказала о проверке частного детского сада, где 10 декабря умерла годовалая девочка.
В Ижевске рассказали о проверке детского сада после смерти годовалой девочки
  • РИА Новости

Результаты проверки показали, что детский сад входит в сеть организаций, которая не имеет лицензии на ведение образовательной деятельности. Кроме того, были выявлены нарушения СанПиН.

«К проверке были привлечены органы Госпожнадзора и Роспотребнадзора. Нарушения, которые были выявлены в частном детском саду, не связаны с гибелью ребёнка. Причины гибели установят следственные органы после проведения всех необходимых экспертиз», — отметила Ващенко.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК России (причинение смерти по неосторожности).

Ранее «Взгляд» сообщал, что в Ижевске возбудили уголовное дело по факту смерти ребёнка во время тихого часа в частном детском саду.

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