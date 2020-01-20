Следователи рассказали подробности о ДТП на Ямале с двумя погибшими полицейскими

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Следователи рассказали подробности о ДТП в Ямало-Ненецком автономном округе, в результате которого погибли двое полицейских.
Следователи рассказали подробности о ДТП на Ямале с двумя погибшими полицейскими
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

«В ходе проведения следственных мероприятий установлено и подтверждено, что водитель Mazda находился в момент совершения преступления в состоянии алкогольного опьянения», — сказали в ведомстве.

Мужчине предъявили обвинение. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения.

Расследование продолжается.

По данным следствия, два сотрудника отдела МВД России на служебном автомобиле Lada Granta конвоировали административно задержанного гражданина в то время, когда на трассе Сургут — Салехард произошло лобовое столкновение с автомашиной Mazda, в которой находились двое мужчин и женщина.

Ранее автоэксперт Сергей Асланян в беседе с Nation News прокомментировал заявление специального посланника Генсека ООН по безопасности дорожного движения Жана Тодта о причинах высокой смертности на дорогах в России.

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