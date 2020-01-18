СК возбудил дело после ДТП на трассе в ЯНАО

Следователи возбудили уголовное дело после аварии на трассе в Ямало-Ненецком автономном округе, в которой погибли три человека.

Об этом сообщает региональное отделение ведомства.

«Следственным отделом по городу Надым... по факту гибели в ДТП двух сотрудников полиции и гражданского лица возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК России «Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее смерть двоих и более лиц», — говорится в заявлении.

По данным следствия, два сотрудника отдела МВД России на служебном автомобиле Lada Granta конвоировали административно задержанного гражданина, когда на трассе Сургут — Салехард произошло лобовое столкновение с автомашиной Mazda, в которой находились двое мужчин и женщина.

В настоящий момент следователи допрашивают очевидцев, устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе Сургут — Салехард три человека погибли, ещё трое получили травмы.