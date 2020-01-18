Три человека погибли в результате ДТП на трассе в ЯНАО

В Ямало-Ненецком автономном округе в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе Сургут — Салехард три человека погибли, ещё трое получили травмы.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя управления ГИБДД по региону.

«По предварительной информации, недалеко от города Надым столкнулись отечественный легковой автомобиль и иномарка, погибли три человека, ещё трое пострадали», — заявили в ГИБДД.

На месте работают полицейские. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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