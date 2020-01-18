Три человека погибли в результате ДТП на трассе в ЯНАО

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В Ямало-Ненецком автономном округе в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе Сургут — Салехард три человека погибли, ещё трое получили травмы.
Три человека погибли в результате ДТП на трассе в ЯНАО
  • © МЧС России по ЯНАО

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя управления ГИБДД по региону.

«По предварительной информации, недалеко от города Надым столкнулись отечественный легковой автомобиль и иномарка, погибли три человека, ещё трое пострадали», — заявили в ГИБДД.

На месте работают полицейские. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее ФАН сообщало о массовом ДТП с участием микроавтобуса в Оренбургской области.

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