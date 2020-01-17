Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Петербурге
- © Максим Богодвид
- РИА Новости
«В 14:55 на Пулковском шоссе водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем BMW, совершил столкновение с двигавшимся впереди в попутном направлении автобусом ПАЗ. В результате ДТП водитель иномарки, его пассажир и пять пассажиров автобуса получили телесные повреждения», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
По данным врачей, все пострадавшие получили травмы средней степени тяжести.
Ранее ФАН сообщало о массовом ДТП с участием микроавтобуса в Оренбургской области.