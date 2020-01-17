Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Петербурге

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Семь человек получили травмы в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса. Об этом сообщили в ГИБДД России.
Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Петербурге
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«В 14:55 на Пулковском шоссе водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем BMW, совершил столкновение с двигавшимся впереди в попутном направлении автобусом ПАЗ. В результате ДТП водитель иномарки, его пассажир и пять пассажиров автобуса получили телесные повреждения», — приводит ТАСС сообщение ведомства. 

По данным врачей, все пострадавшие получили травмы средней степени тяжести.

Ранее ФАН сообщало о массовом ДТП с участием микроавтобуса в Оренбургской области.

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