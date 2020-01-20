В Самарской области угнали автомобиль, в котором находился четырёхлетний ребёнок

В Кинеле угнали автомобиль, в котором находился четырёхлетний ребёнок, рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.

Об этом сообщает Sova.info.

По предварительным данным, серебристую Lada похитили у жилого дома №27 по улице Ульяновской. Была введена операция «Перехват».

Ребёнка нашли на трассе у продуктового магазина. Сотрудники торговой точки обратились в полицию. Оперативники прибыли на место, доставили ребёнка в отдел, после чего передали родителям.

«Противоправных действий в отношении несовершеннолетнего совершено не было», — сказали в ведомстве.

Автомобиль пока не обнаружен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге вынесли приговор в отношении экс-сотрудника угрозыска по делу об угоне.