В Удмуртии ввели в эксплуатацию 762 тысячи квадратных метров жилья в 2019 году

В Удмуртии ввели в эксплуатацию 762 тыс. квадратных метров жилья в 2019 году. Об этом сообщает Udm-info.ru со ссылкой на министра строительства региона Дмитрия Сурнина.

По его словам, в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» в республике должны были построить 732 тыс. квадратных метров, но в результате в эксплуатацию сдали 762 тыс.

«Половину этого объёма — 417 тыс. квадратных метров — сдал Ижевск, что на 4% больше показателя 2018 года», — отметил Сурнин.

По плану на 2020 год нужно построить и сдать в эксплуатацию 815 тыс. квадратных метров.

Ранее progorod43.ru сообщал, что в Кировской области рассказали, как улучшить жилищные условия с помощью семейного капитала.