Ялта присоединилась к акции памяти о блокаде Ленинграда

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Ялта присоединилась к всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб».
Ялта присоединилась к акции памяти о блокаде Ленинграда
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ».

«Эта всероссийская акция даёт старт Году памяти и славы. Она призвана напомнить о мужестве жителей Ленинграда, переживших беспрецедентную блокаду миллионного города вражескими захватчиками», — заявила заместитель главы городской администрации Елена Переверзева.

По её словам, акция продлится до 27 января.

Также стало известно, что в Анапе во время акции «Блокадный хлеб» навестили ветеранов, переживших блокаду в Великую Отечественную войну. Об этом информирует портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Всего в Анапе проживают 19 блокадников.

Ранее сообщалось, что Калининград принял участие в акции памяти о блокаде Ленинграда.

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