Ялта присоединилась к акции памяти о блокаде Ленинграда
- РИА Новости
Об этом сообщает «Крыминформ».
«Эта всероссийская акция даёт старт Году памяти и славы. Она призвана напомнить о мужестве жителей Ленинграда, переживших беспрецедентную блокаду миллионного города вражескими захватчиками», — заявила заместитель главы городской администрации Елена Переверзева.
По её словам, акция продлится до 27 января.
Также стало известно, что в Анапе во время акции «Блокадный хлеб» навестили ветеранов, переживших блокаду в Великую Отечественную войну. Об этом информирует портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Всего в Анапе проживают 19 блокадников.
Ранее сообщалось, что Калининград принял участие в акции памяти о блокаде Ленинграда.