В Общественной палате прокомментировали ЧП в пермском мини-отеле

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Глава комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты России Игорь Шпектор прокомментировал ЧП в пермском мини-отеле.
В Общественной палате прокомментировали ЧП в пермском мини-отеле
  • © Министерство территориальной безопасности Пермского края

В беседе с НСН он обратил внимание на сообщения СМИ, согласно которым в том же объекте размещения уже случался прорыв трубы — около года назад.

«Трубы находились в аварийном состоянии, выводов никто не сделал. Виновата организация, которая эксплуатирует систему теплоснабжения», — считает Шпектор.

Со своей стороны, депутат Госдумы, член комитета по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев в беседе с Nation News выразил мнение, что мини-отель ни при чём, поскольку речь идёт о многоквартирном доме.

«Нужно исходить не из того, что расположено на цокольном этаже, а как за этим следит управляющая компания, собственник или ТСЖ. Смотреть, как эта труба содержалась и проверялась. Возможно, эти трубы были в собственности у хостела, и они обязаны были их содержать, тут нужно разбираться», — заявил он.

Как отметил депутат, это дикий случай, и необходимо разбираться.

20 января в мини-отеле «Карамель» в Индустриальном районе Перми произошёл прорыв трубы с горячей водой.

В результате ЧП пять человек погибли и шесть пострадали. Трое из пострадавших госпитализированы.

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