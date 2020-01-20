В Казани рассказали о преимуществах города для туристов

В Казани назвали преимущества города для туристов. В 2019 году столицу Татарстана посетили около 3,5 млн путешественников, из них около 85% — из России, заявила глава комитета по развитию туризма в Казани Дарья Санникова.

Об этом сообщает ФАН. В целом за последние десять лет объём турпотока вырос в три раза.

«Главная причина — в том, что нам удалось изменить и усовершенствовать туристическую инфраструктуру», — сказал глава национального комитета по туризму Сергей Иванов.

Он отметил, что в городе построили несколько десятков новых трёхзвёздочных гостиниц и хостелов, проложены необычные туристические маршруты.

Также идёт работа по продвижению Татарстана и его столицы во многих российских регионах.

«И в последние годы эта работа стала давать наглядный результат, в том числе и потому, что в стране вошёл в моду внутренний туризм», — добавил Иванов.

Со своей стороны, замглавы МО Казани Евгения Лодвигова назвала одним из важных преимуществ города то, что там всегда есть куда пойти и чем развлечь себя и свою семью.

«По всей Казани открыты сотни кафе и ресторанов, масса кинотеатров и прогулочных зон, есть парки аттракционов, поющие фонтаны, цирк, дельфинарий, аквапарк, кукольный театр и так далее», — пояснила она.

Лодвигова также отметила, что в городе есть традиционные туристические жемчужины, в том числе Казанский кремль, и много торговых центров.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что число посетителей севастопольских экскурсий превысило 2,5 млн за год.