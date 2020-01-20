В Казани рассказали о преимуществах города для туристов
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Об этом сообщает ФАН. В целом за последние десять лет объём турпотока вырос в три раза.
«Главная причина — в том, что нам удалось изменить и усовершенствовать туристическую инфраструктуру», — сказал глава национального комитета по туризму Сергей Иванов.
Он отметил, что в городе построили несколько десятков новых трёхзвёздочных гостиниц и хостелов, проложены необычные туристические маршруты.
Также идёт работа по продвижению Татарстана и его столицы во многих российских регионах.
«И в последние годы эта работа стала давать наглядный результат, в том числе и потому, что в стране вошёл в моду внутренний туризм», — добавил Иванов.
Со своей стороны, замглавы МО Казани Евгения Лодвигова назвала одним из важных преимуществ города то, что там всегда есть куда пойти и чем развлечь себя и свою семью.
«По всей Казани открыты сотни кафе и ресторанов, масса кинотеатров и прогулочных зон, есть парки аттракционов, поющие фонтаны, цирк, дельфинарий, аквапарк, кукольный театр и так далее», — пояснила она.
Лодвигова также отметила, что в городе есть традиционные туристические жемчужины, в том числе Казанский кремль, и много торговых центров.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что число посетителей севастопольских экскурсий превысило 2,5 млн за год.