Число посетителей севастопольских экскурсий превысило 2,5 млн за год

Число посетителей севастопольских экскурсий превысило 2,5 млн за 2019 год.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Видно увеличение туристического потока — около 500 тыс. туристов. Напомню, в прошлом году было минимум на 30 тыс. меньше. Увеличен экскурсионный поток — более 2,5 млн», — заявила вице-губернатор Мария Литовко.

По её словам, в ближайшее время городские власти планируют заняться совершенствованием регионального туристического интернет-портала, объединением на одной площадке легальных представителей туристического сообщества.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что на выставке Марка Шагала в подмосковном музее «Новый Иерусалим» побывали более 50 тыс. человек.