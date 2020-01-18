Число посетителей севастопольских экскурсий превысило 2,5 млн за год

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Число посетителей севастопольских экскурсий превысило 2,5 млн за 2019 год.
Число посетителей севастопольских экскурсий превысило 2,5 млн за год
  • © Владимир Сергеев
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Видно увеличение туристического потока — около 500 тыс. туристов. Напомню, в прошлом году было минимум на 30 тыс. меньше. Увеличен экскурсионный поток — более 2,5 млн», — заявила вице-губернатор Мария Литовко.

По её словам, в ближайшее время городские власти планируют заняться совершенствованием регионального туристического интернет-портала, объединением на одной площадке легальных представителей туристического сообщества.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что на выставке Марка Шагала в подмосковном музее «Новый Иерусалим» побывали более 50 тыс. человек.

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