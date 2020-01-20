Участник акции «Ёлка желаний» из Крыма приехал на Балтийский завод

Короткая ссылка
Участник акции «Ёлка желаний» Кирилл Финашин из Судака приехал на Балтийский завод, чтобы увидеть ледокол «Арктика».
Участник акции «Ёлка желаний» из Крыма приехал на Балтийский завод
  • © Фото пресс-службы администрации Судака

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

11-летнего жителя Крыма сопровождали брат Филипп и мать Татьяна.

«Тебе всё расскажут про ледоколы и потом покажут», — заявил директор завода Алексей Кадилов в беседе с Кириллом.

Гостям также показали небольшой фильм о работе предприятия.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Югры Наталья Комарова начала исполнять мечты шести юных югорчан в рамках акции «Ёлка желаний».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить