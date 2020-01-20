Участник акции «Ёлка желаний» из Крыма приехал на Балтийский завод

Участник акции «Ёлка желаний» Кирилл Финашин из Судака приехал на Балтийский завод, чтобы увидеть ледокол «Арктика».

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

11-летнего жителя Крыма сопровождали брат Филипп и мать Татьяна.

«Тебе всё расскажут про ледоколы и потом покажут», — заявил директор завода Алексей Кадилов в беседе с Кириллом.

Гостям также показали небольшой фильм о работе предприятия.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Югры Наталья Комарова начала исполнять мечты шести юных югорчан в рамках акции «Ёлка желаний».