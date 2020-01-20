Участник акции «Ёлка желаний» из Крыма приехал на Балтийский завод
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Об этом сообщает «Петербургский дневник».
11-летнего жителя Крыма сопровождали брат Филипп и мать Татьяна.
«Тебе всё расскажут про ледоколы и потом покажут», — заявил директор завода Алексей Кадилов в беседе с Кириллом.
Гостям также показали небольшой фильм о работе предприятия.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Югры Наталья Комарова начала исполнять мечты шести юных югорчан в рамках акции «Ёлка желаний».