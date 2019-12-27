Губернатор ХМАО приняла участие в акции «Ёлка желаний»

В департаменте общественных и внешних связей ХМАО рассказали, что губернатор Югры Наталья Комарова начала исполнять мечты шести юных югорчан в рамках акции «Ёлка желаний», сообщает URA.RU.

«Четыре желания уже исполнены, ещё два будут выполнены до Нового года», — отметили в ведомстве.

Комарова также рассказала о пожеланиях, которые она вытянула вместе с шарами на новогодней кремлёвской ёлке.

По её словам, среди желаний маленьких жителей Югры были ремонт комнаты, интерактивная игрушка, компьютер, трансформер Виктор из мультсериала «Роботы-поезда», игрушка Базз Лайтер и набор для творчества.

Ранее «Невские новости» сообщали, что власти Псковской области приняли участие в акции «Ёлка желаний».