Губернатор ХМАО приняла участие в акции «Ёлка желаний»

Короткая ссылка
В департаменте общественных и внешних связей ХМАО рассказали, что губернатор Югры Наталья Комарова начала исполнять мечты шести юных югорчан в рамках акции «Ёлка желаний», сообщает URA.RU.
Губернатор ХМАО приняла участие в акции «Ёлка желаний»
  • © Добровольческое движением «Дорогами добра»

«Четыре желания уже исполнены, ещё два будут выполнены до Нового года», — отметили в ведомстве.

Комарова также рассказала о пожеланиях, которые она вытянула вместе с шарами на новогодней кремлёвской ёлке.

По её словам, среди желаний маленьких жителей Югры были ремонт комнаты, интерактивная игрушка, компьютер, трансформер Виктор из мультсериала «Роботы-поезда», игрушка Базз Лайтер и набор для творчества.

Ранее «Невские новости» сообщали, что власти Псковской области приняли участие в акции «Ёлка желаний».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить