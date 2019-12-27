Губернатор ХМАО приняла участие в акции «Ёлка желаний»
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«Четыре желания уже исполнены, ещё два будут выполнены до Нового года», — отметили в ведомстве.
Комарова также рассказала о пожеланиях, которые она вытянула вместе с шарами на новогодней кремлёвской ёлке.
По её словам, среди желаний маленьких жителей Югры были ремонт комнаты, интерактивная игрушка, компьютер, трансформер Виктор из мультсериала «Роботы-поезда», игрушка Базз Лайтер и набор для творчества.
Ранее «Невские новости» сообщали, что власти Псковской области приняли участие в акции «Ёлка желаний».