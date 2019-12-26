Власти Псковской области приняли участие в акции «Ёлка желаний»

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Глава Псковской области Михаил Ведерников принял участие в благотворительной акции «Ёлка желаний», сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.
Власти Псковской области приняли участие в акции «Ёлка желаний»
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На праздничной ёлке в Кремле на табличках в виде новогодних шаров были написаны желания юных жителей региона.

Ведерников обязался исполнить желания трёх детей — 10-летняя Алёна хочет увидеться с Димой Биланом, семилетний Даниил мечтает встретиться с рыцарями, а восьмилетний Максим — посидеть в кабине военного самолёта.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что победители конкурса «Лидеры России» открыли благотворительную акцию «Ёлка желаний», в рамках которой будут исполнены заветные желания тяжелобольных, малообеспеченных детей и пенсионеров.

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