Победители конкурса «Лидеры России» открыли предновогоднюю акцию «Ёлка желаний»

В Москве победители конкурса «Лидеры России» открыли благотворительную акцию «Ёлка желаний», в рамках которой будут исполнены заветные желания тяжелобольных, малообеспеченных детей и пенсионеров.

Как сообщает издание «ПолитЭксперт», до 15 декабря несовершеннолетние сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей или проживающие в семьях с уровнем дохода ниже прожиточного минимума (в возрасте от 3 до 17 лет), могут оставить свои желания на сайте проекта.

Акция, которую проводит Всероссийский благотворительный проект «Мечтай со мной», существует с 2014 года. Изначально она проходила в Татарстане, где волонтёры помогали детям в возрасте от 3 до 17 лет и пожилым гражданам России, попавшим в трудную жизненную ситуацию. В 2018 году инициатива вошла в президентскую платформу «Россия — страна возможностей» и стала всероссийской.

В свою очередь, ФАН сообщает, что в рамках проекта в течение декабря в различных государственных учреждениях и офисах крупных компаний будут установлены новогодние ёлки, на которых развесят записки с новогодними желаниями. Всего планируется исполнить более 2000 тысяч желаний.

Организаторы проекта отмечают, что в прошлом году в инициативе принял участие президент России Владимир Путин, а в этом году к акции присоединились замруководителя Администрации президента Сергей Кириенко, председатель ЦИК Элла Памфилова и депутат Госдумы Ирина Яровая.