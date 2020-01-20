Власти Калужской области заявили, что крещенские купания прошли без происшествий

Крещенские купания в Калужской области прошли без происшествий. Об этом стало известно на заседании регионального правительства.

«Все мероприятия провели организованно», — заявил заместитель губернатора Василий Быкадоров, которого цитирует kp40.ru.

По его словам, не произошло ни одного тяжёлого случая.

При этом глава региона Анатолий Артамонов напомнил, что и церковь, и врачи заявляют, что крещенские купания не являются обязательной процедурой.

«Эта бравада, которую мы видим, что кто-то должен обязательно нырнуть в холодную воду. Никакой пользы для организма нет, конечно же», — выразил мнение Артамонов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области закрыли 13 крещенских купелей из-за аномально тёплой погоды.