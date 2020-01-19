В Свердловской области закрыли 13 крещенских купелей из-за тонкого льда

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В Свердловской области закрыли 13 крещенских купелей из-за аномально тёплой погоды. В регионе -6 ˚С.
В Свердловской области закрыли 13 крещенских купелей из-за тонкого льда
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

«В процессе купаний МЧС осуществляло контроль за льдом и закрывало купели в случае, если лёд начинал трескаться. С учётом этого в Свердловской области было закрыто 13 купелей, семь из них в Екатеринбурге», — заявили в ведомстве.

Ранее портал kp.ru сообщал, что спасатели призвали не выходить на лёд в Самарской области в дни празднования Крещения.

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