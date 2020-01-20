В Госдуме прокомментировали сроки начала выдачи маткапитала на первенца

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала ситуацию со сроками начала выдачи материнского капитала на первенца.

«Ситуация так складывается. По заверениям правительства, уже в ближайшие две декады, через 20—25 дней, нам передадут пакет законопроектов, вносящих изменения в соответствии с теми предложениями, которые дал президент на оглашении послания Федеральному собранию России», — заявила она в беседе с телеканалом «360».

По её словам, в первую очередь законопроекты затронут изменения в части маткапитала и пособий, среди которых выплаты на ребёнка до семи лет.

Нуждаемость в материальной помощи будут определять по доходам семьи.

«Если эти доходы будут меньше, чем один прожиточный минимум на члена семьи — это мама, папа и ребёнок, к примеру. Родители смогут рассчитывать на поддержку государства в размере половины прожиточного минимума ребёнка в соответствующем регионе. Это примерно 5,5 тыс. рублей», — уточнила Бессараб.

Как отметила депутат, закон будет иметь обратную силу и действовать начиная с 1 января 2020 года. Он также станет распространяться на всех нуждающихся.

Для получения выплаты нужно предоставить данные о доходах семьи через МФЦ, портал госуслуг или другим законным способом.

Бессараб добавила, что Госдума сделает всё возможное, чтобы как можно быстрее принять предложенные изменения, но функционально право внесения таких законопроектов закреплено за кабинетом министров, поэтому депутаты ждут от них именно внесения документов.

Ранее газета «Известия» сообщала, что названы возможные сроки начала выдачи маткапитала на первенца.