В Госдуме оценили идею запрета на размещение хостелов в подвалах

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов прокомментировал инициативу Совфеда запретить размещение хостелов в подвалах из-за трагедии в Перми.
В Госдуме оценили идею запрета на размещение хостелов в подвалах
  • © pixabay.com

По его словам, инициатива запрета не лишена логики.

«Я бы для начала напомнил, что прямого запрета на такое размещение сейчас не существует, но есть весьма жёсткие требования для размещения хостелов и отелей в целом. Законное выполнение этих требований делает очень непростым размещение в цокольных и подвальных помещениях вообще гостинично-отельного бизнеса. А я бы даже сказал, что зачастую это вообще нереально», — подчеркнул Пахомов в беседе с сайтом «Москва 24».

Он добавил, что необходимо пересмотреть контрольные функции, которые в настоящее время выполняет местная власть.

20 января в мини-отеле «Карамель» в Индустриальном районе Перми произошёл прорыв трубы с горячей водой.

В результате ЧП пять человек погибли и шесть пострадали. Трое из пострадавших госпитализированы.

Ранее жительница Перми в беседе с телеканалом «360» рассказала о периодических авариях в здании, где случилось ЧП.

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