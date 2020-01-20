В Госдуме оценили идею запрета на размещение хостелов в подвалах

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов прокомментировал инициативу Совфеда запретить размещение хостелов в подвалах из-за трагедии в Перми.

По его словам, инициатива запрета не лишена логики.

«Я бы для начала напомнил, что прямого запрета на такое размещение сейчас не существует, но есть весьма жёсткие требования для размещения хостелов и отелей в целом. Законное выполнение этих требований делает очень непростым размещение в цокольных и подвальных помещениях вообще гостинично-отельного бизнеса. А я бы даже сказал, что зачастую это вообще нереально», — подчеркнул Пахомов в беседе с сайтом «Москва 24».

Он добавил, что необходимо пересмотреть контрольные функции, которые в настоящее время выполняет местная власть.

20 января в мини-отеле «Карамель» в Индустриальном районе Перми произошёл прорыв трубы с горячей водой.

В результате ЧП пять человек погибли и шесть пострадали. Трое из пострадавших госпитализированы.

Ранее жительница Перми в беседе с телеканалом «360» рассказала о периодических авариях в здании, где случилось ЧП.