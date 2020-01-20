На Алтае эвакуировали 40 иностранцев из заглохшего на морозе автобуса

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В Алтайском крае спасатели эвакуировали иностранных студентов из автобуса, заглохшего на трассе, предположительно, из-за некачественного топлива. Об этом информирует пресс-центр ГУ МЧС России по региону.
На Алтае эвакуировали 40 иностранцев из заглохшего на морозе автобуса
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

«Автобус следовал по международному маршруту из Улан-Батора (Монголия) в Казахстан», — сообщили в МЧС.

Поломка произошла на трассе Родино — Благовещенск. В салоне автобуса находились около 40 иностранных студентов. 

«После неудачных попыток завести автобус пожарные эвакуировали людей», — цитирует сообщение МЧС Интерфакс.

Автобус эвакуировали на станцию ремонта, а студентов направили в общежитие в ближайшем населённом пункте. Отмечается, что никто не пострадал.

20 января в Алтайском крае прогнозируется до -18 °C.

17 января телеканал «Звезда» сообщал, что в Оренбургской области из-за метели перекрыли два участка федеральной трассы М5 «Урал».

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