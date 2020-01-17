В Оренбургской области перекрыли два участка трассы М5
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- РИА Новости
Как сообщает телеканал «Звезда», решение было принято по причине неблагоприятных погодных условий, которые спровоцировали плохую видимость и большое количество ДТП.
Как пояснили в региональном МЧС, 40 автомобилей застряли, их пришлось эвакуировать при помощи спецтехники.
Для обеспечения безопасности дорожного движения задействованы сотрудники Госавтоинспекции и дорожных организаций.
По обочинам дорог, где движение открыто, разворачивают пункты обогрева для водителей.
Ранее портал Gorod55.ru со ссылкой на региональное МЧС сообщал об усилении ветра в Омской области.