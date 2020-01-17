В Оренбургской области перекрыли два участка трассы М5

Короткая ссылка
В Оренбургской области из-за метели перекрыли два участка федеральной трассы М5 «Урал».
В Оренбургской области перекрыли два участка трассы М5
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

Как сообщает телеканал «Звезда», решение было принято по причине неблагоприятных погодных условий, которые спровоцировали плохую видимость и большое количество ДТП.

Как пояснили в региональном МЧС, 40 автомобилей застряли, их пришлось эвакуировать при помощи спецтехники.

Для обеспечения безопасности дорожного движения задействованы сотрудники Госавтоинспекции и дорожных организаций.

По обочинам дорог, где движение открыто, разворачивают пункты обогрева для водителей.

Ранее портал Gorod55.ru со ссылкой на региональное МЧС сообщал об усилении ветра в Омской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить