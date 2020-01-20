Жительница Перми рассказала о периодических авариях в здании, где случилось ЧП

Короткая ссылка
Жительница Перми рассказала, что в здании, где случилось ЧП, несколько раз происходили аварии.
Жительница Перми рассказала о периодических авариях в здании, где случилось ЧП
  • © РИА Новости / МЧС РФ

«Тот край дома, у нас постоянно там прорывало. В прошлом и позапрошлом году трижды прорывы были», — заявила она в беседе с телеканалом «360».

Местная жительница добавила, что узнала о произошедшем в гостинице «Карамель» утром. По её словам, в районе 03:30 под окнами кричали люди.

Она уточнила, что в этом же доме находится детская художественная школа, которую тоже затопило кипятком.

20 января в мини-отеле «Карамель» в Индустриальном районе Перми произошёл прорыв трубы с горячей водой.

В результате ЧП пять человек погибли и шесть пострадали.

Трое из пострадавших доставлены в больницу с сильными ожогами. Их список опубликовал kp.ru.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить