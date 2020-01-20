Жительница Перми рассказала о периодических авариях в здании, где случилось ЧП

Жительница Перми рассказала, что в здании, где случилось ЧП, несколько раз происходили аварии.

«Тот край дома, у нас постоянно там прорывало. В прошлом и позапрошлом году трижды прорывы были», — заявила она в беседе с телеканалом «360».

Местная жительница добавила, что узнала о произошедшем в гостинице «Карамель» утром. По её словам, в районе 03:30 под окнами кричали люди.

Она уточнила, что в этом же доме находится детская художественная школа, которую тоже затопило кипятком.

20 января в мини-отеле «Карамель» в Индустриальном районе Перми произошёл прорыв трубы с горячей водой.

В результате ЧП пять человек погибли и шесть пострадали.

Трое из пострадавших доставлены в больницу с сильными ожогами. Их список опубликовал kp.ru.