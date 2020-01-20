Опубликован список пострадавших при ЧП в пермском отеле
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Об этом сообщает kp.ru.
После происшествия в больницу с сильными ожогами были доставлены три человека:
1. 33-летняя У. Мария;
2. 35-летний У. Олег;
3. 28-летний М. Эдуард.
В настоящее время врачи борются за их жизни.
Женщина находится в тяжёлом состоянии, оба мужчины в состоянии средней тяжести.
На месте ЧП работают все оперативные службы города.
20 января в мини-отеле «Карамель» в Индустриальном районе Перми произошёл прорыв трубы с горячей водой.
В результате ЧП пять человек погибли и шесть пострадали. Трое из пострадавших госпитализированы.