Опубликован список пострадавших при ЧП в пермском отеле

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Появился список пострадавших при ЧП в пермском мини-отеле «Карамель».
Опубликован список пострадавших при ЧП в пермском отеле
  • © СУ СК РФ по Пермскому краю

Об этом сообщает kp.ru.

После происшествия в больницу с сильными ожогами были доставлены три человека:

1. 33-летняя У. Мария; 

2. 35-летний У. Олег; 

3. 28-летний М. Эдуард.

В настоящее время врачи борются за их жизни.

Женщина находится в тяжёлом состоянии, оба мужчины в состоянии средней тяжести.

На месте ЧП работают все оперативные службы города.

20 января в мини-отеле «Карамель» в Индустриальном районе Перми произошёл прорыв трубы с горячей водой.

В результате ЧП пять человек погибли и шесть пострадали. Трое из пострадавших госпитализированы.

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