Умер историк церкви Георгий Ореханов

Проректор по международной работе Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) протоиерей Георгий Ореханов умер в возрасте 57 лет.

Об этом говорится в сообщении на сайте вуза.

«В ночь на 20 января 2020 года на 58-м году жизни отошёл ко Господу профессор кафедры общей и русской церковной истории и канонического права, доктор церковной истории, доктор исторических наук, проректор ПСТГУ по международной работе протоиерей Георгий Ореханов», — сказано в некрологе.

В ноябре 2019 года умерла президент Санкт-Петербургского государственного университета и бывший ректор вуза Людмила Вербицкая.

В конце мая прошлого года в Москве умерла историк, автор более 150 научных работ Наталия Басовская.