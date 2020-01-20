Умер историк церкви Георгий Ореханов
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- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении на сайте вуза.
«В ночь на 20 января 2020 года на 58-м году жизни отошёл ко Господу профессор кафедры общей и русской церковной истории и канонического права, доктор церковной истории, доктор исторических наук, проректор ПСТГУ по международной работе протоиерей Георгий Ореханов», — сказано в некрологе.
В ноябре 2019 года умерла президент Санкт-Петербургского государственного университета и бывший ректор вуза Людмила Вербицкая.
В конце мая прошлого года в Москве умерла историк, автор более 150 научных работ Наталия Басовская.