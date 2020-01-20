В Екатеринбурге спилили части фигур ледяного городка после обрушения

В ледовом городке Екатеринбурга спилили части ледяных фигур после обрушения одной из конструкций.

Как сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу мэрии города, этого потребовала специальная комиссия после проверки 18 января.

При этом сносить городок раньше назначенного срока администрация не планирует.

«В субботу в городке работала комиссия с участием МЧС и специалистов из строительной сферы. По результатам обхода было решено спилить высокие и тонкие части конструкций. Это сделано, и в воскресенье городок возобновил работу», — отметила глава пресс-службы мэрии Виктория Мкртчян.

По её словам, городок будет работать по 26 января включительно.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге из-за аномально тёплой погоды обрушилась часть стены ледяного городка.

Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в беседе с НСН рассказал о погоде в Центральной России на этой неделе.