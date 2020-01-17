В Екатеринбурге из-за тепла обрушилась часть стены ледяного городка

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В Екатеринбурге из-за резкого потепления произошло обрушение части ледяной стены в новогоднем городке на площади 1905 года.
В Екатеринбурге из-за тепла обрушилась часть стены ледяного городка
  • © Яков Андреев
  • РИА Новости

Как передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу мэрии города, в целях безопасности посетителей администрация ледового городка приняла решение о временном закрытии. Посещение объекта будет запрещено с 14:20 17 января до 10:00 18 января.

В полиции попросили граждан отнестись к этой мере с пониманием.

«Не следует воспринимать информацию негативно, никто не собирается лишать жителей и гостей Екатеринбурга праздника. Такие меры приняты в интересах безопасности и временно из-за потепления», — заявил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Ранее сообщалось, что в Челябинске из-за аномального тепла закрыли горки для катания в ледовых городках.

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с НСН назвал возможную причину тёплой зимы в России.

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