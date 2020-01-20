Эксперты назвали главные качества руководителей в России

Специалисты аналитического центра НАФИ провели опрос среди россиян с целью составить портрет современного российского руководителя.

Как сообщает газета «Известия», в декабре 2019 года НАФИ провёл исследование среди 1600 человек из 150 населённых пунктов в 52 регионах России.

По итогам опроса большинству россиян (82%) комфортно работать со своими руководителями.

77% респондентов назвали своих начальников компетентными, 73% — справедливыми, 71% — успешными, 69% — развивающимися.

68% считают своих руководителей отзывчивыми и активными, 65% — честными и решительными, ещё 57% — искренними.

При этом лишь 34% заявили о приятельских отношениях с начальством.

58% оценили стиль управления своих руководителей как «демократический» и «коллегиальный».

22% сообщили об «авторитарном», а 15% — о «либеральном» стиле управления.

«У каждого из стилей руководства есть свои плюсы и минусы, и верным решением является комбинация разных стилей в зависимости от текущих обстоятельств, типа личности самого руководителя и сотрудников», — отметила руководитель направления исследований в сфере HR Аналитического центра НАФИ Людмила Спиридонова.

Ранее ФАН со ссылкой на исследование сервиса Superjob сообщало, что по итогам ушедшего года премии получили 33% женщин и 27% мужчин.