«Ростех» планирует создать авиакомпанию с российской авиатехникой

Короткая ссылка
Индустриальный директор «Ростеха» Анатолий Сердюков сообщил, что госкорпорация планирует создать авиакомпанию, которая будет эксплуатировать только произведённую в России авиатехнику.
«Ростех» планирует создать авиакомпанию с российской авиатехникой
  • © РИА Новости

По  его словам, актуализируется программа развития Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) и авиационной отрасли в целом.

«В рамках этой работы подготовлено предложение о создании специальной авиакомпании. Она будет эксплуатировать произведённую в России авиатехнику», — цитирует его РИА Новости.

Сердюков уточнил, что речь идёт о самолётах ОАК, вертолётах, продукции Уральского завода гражданской авиации.

Он добавил, что этот проект преследует такие цели, как развитие рынка региональных перевозок и повышение мобильности российских граждан, а также это «действенная мера поддержки авиастроения» и «дополнительный спрос на продукцию».

Ранее газета «Известия» писала, что в России может появиться авиакомпания на Дальнем Востоке для решения проблемы транспортной доступности региона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить