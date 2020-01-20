«Ростех» планирует создать авиакомпанию с российской авиатехникой

Индустриальный директор «Ростеха» Анатолий Сердюков сообщил, что госкорпорация планирует создать авиакомпанию, которая будет эксплуатировать только произведённую в России авиатехнику.

По его словам, актуализируется программа развития Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) и авиационной отрасли в целом.

«В рамках этой работы подготовлено предложение о создании специальной авиакомпании. Она будет эксплуатировать произведённую в России авиатехнику», — цитирует его РИА Новости.

Сердюков уточнил, что речь идёт о самолётах ОАК, вертолётах, продукции Уральского завода гражданской авиации.

Он добавил, что этот проект преследует такие цели, как развитие рынка региональных перевозок и повышение мобильности российских граждан, а также это «действенная мера поддержки авиастроения» и «дополнительный спрос на продукцию».

Ранее газета «Известия» писала, что в России может появиться авиакомпания на Дальнем Востоке для решения проблемы транспортной доступности региона.