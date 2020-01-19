Эксперт прокомментировал план по открытию в России центра архивных документов о войне

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров прокомментировал план по открытию в России центра архивных документов о войне.

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

«Я думаю, что страны — победительницы во Второй мировой войне, пусть их оценки в чём-то и разнятся, более-менее придерживаются тех результатов, которые были зафиксированы в рамках международного трибунала в Нюрнберге», — заявил он.

По его словам, тождество оценок присутствует, например, у Москвы и Парижа.

Как считает Фёдоров, Западная Европа не пойдёт за Польшей в инсинуациях по поводу Второй мировой войны.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин пообещал, что российская сторона откроет центр архивных документов, касающихся Второй мировой войны, чтобы заткнуть «поганый рот» тем, кто пытается переиначить историю.

Inforeactor сообщал, что в Санкт-Петербурге почтили память погибших в блокаду Ленинграда.