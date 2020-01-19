В Майкопе организовали подвоз питьевой воды из-за аварии

В Республике Адыгея администрация города Майкопа ввела график подвоза воды в микрорайоны, где 18 января из-за аварии на магистральном водопроводе было нарушено водоснабжение.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на республиканский комитет по делам ГО и ЧС.

«Организован подвоз питьевой воды транспортом ООО «Транссервис плюс». Заправка питьевой водой производится из артезианского водозабора в пригороде Майкопа», — сказали в комитете.

Отмечается, что в городе организуют 16 точек выдачи питьевой воды.

Ранее в ГУ МЧС по Адыгее сообщили, что более 65 тыс. человек остались без водоснабжения из-за прорыва водовода в Майкопе.