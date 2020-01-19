МВД начало проверку из-за драки в ТЦ в Подмосковье

Сотрудники полиции организовали проверку в связи с публикацией в соцсетях видео, на котором видно, как в торговом центре в Подмосковье охранник в ходе конфликта избил подростка.

Об этом информирует агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МВД.

Отмечается, что в соцсетях были размещены видео и информация о том, что охранник во время драки двух подростков в ТЦ «Мега Химки» попытался разнять их, после чего ударил одного из них в голову, в результате чего юноша некоторое время пролежал на полу.

«ГУ МВД России по Московской области проводится проверка», — заявили в ведомстве.

В декабре в Ярославской области следователи задержали школьника за жестокое избиение 13-летнего мальчика.