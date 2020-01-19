МВД начало проверку из-за драки в ТЦ в Подмосковье

Короткая ссылка
Сотрудники полиции организовали проверку в связи с публикацией в соцсетях видео, на котором видно, как в торговом центре в Подмосковье охранник в ходе конфликта избил подростка.
МВД начало проверку из-за драки в ТЦ в Подмосковье
  • РИА Новости

Об этом информирует агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МВД.

Отмечается, что в соцсетях были размещены видео и информация о том, что охранник во время драки двух подростков в ТЦ «Мега Химки» попытался разнять их, после чего ударил одного из них в голову, в результате чего юноша некоторое время пролежал на полу.

«ГУ МВД России по Московской области проводится проверка», — заявили в ведомстве.

В декабре в Ярославской области следователи задержали школьника за жестокое избиение 13-летнего мальчика.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить