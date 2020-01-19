Спасатели ликвидировали крупный пожар в ресторане в Самаре

Пожар в ресторане «Золотая пагода» в Самаре был ликвидирован на площади 1,2 тыс. кв. м. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

«Пожарно-спасательные подразделения привлекались по повышенному рангу вызова... В 22:41 (21:41 мск. — RT) пожар на площади 1200 кв. м. ликвидирован», — говорится в сообщении.

Уточняется, что погибших и пострадавших в результате ЧП нет. В ликвидации возгорания принимали участие 149 человек и 51 единица техники.

Ранее сообщалось о гибели трёх человек из-за пожара в частном доме в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа