В ХМАО самолёт совершил экстренную посадку

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Самолёт авиакомпании Utair, летевший из Екатеринбурга в Сургут, совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске.
В ХМАО самолёт совершил экстренную посадку
  • globallookpress.com

«На рейсе Екатеринбург — Сургут сработал датчик топливомера, и командир принял решение в целях безопасности посадить самолет в Ханты-Мансийске. Посадка прошла в штатном режиме», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы авиакомпании.

Отмечается, что перевозчик готовит резервный борт, а также на время ожидания предоставит пассажирам обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами.

Ранее сообщалось, что пассажиров борта, вылетавшего во Вьетнам из Новосибирска, эвакуировали из-за воспламенения топлива в одном из двигателей при его запуске.

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