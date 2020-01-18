В ХМАО самолёт совершил экстренную посадку
- globallookpress.com
«На рейсе Екатеринбург — Сургут сработал датчик топливомера, и командир принял решение в целях безопасности посадить самолет в Ханты-Мансийске. Посадка прошла в штатном режиме», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы авиакомпании.
Отмечается, что перевозчик готовит резервный борт, а также на время ожидания предоставит пассажирам обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами.
Ранее сообщалось, что пассажиров борта, вылетавшего во Вьетнам из Новосибирска, эвакуировали из-за воспламенения топлива в одном из двигателей при его запуске.