Источник: в Новосибирске эвакуировали пассажиров борта перед взлётом

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Пассажиров борта, вылетавшего во Вьетнам из Новосибирска, эвакуировали из-за воспламенения топлива в одном из двигателей при его запуске.
Источник: в Новосибирске эвакуировали пассажиров борта перед взлётом
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в региональных экстренных службах.

«Произошло, по предварительным данным, воспламенение топлива при запуске двигателя самолёта. Экипаж применил систему пожаротушения, пассажиры были эвакуированы, никто не пострадал», — сообщил он.

Отмечается, что на борту находились более 180 человек.

Ранее сообщалось, что Межгосударственный авиационный комитет (МАК) займётся расследованием жёсткого приземления самолёта авиакомпании Nordwind Airlines в аэропорту Антальи в Турции.

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