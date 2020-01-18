Источник: в Новосибирске эвакуировали пассажиров борта перед взлётом
- АГН «Москва»
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в региональных экстренных службах.
«Произошло, по предварительным данным, воспламенение топлива при запуске двигателя самолёта. Экипаж применил систему пожаротушения, пассажиры были эвакуированы, никто не пострадал», — сообщил он.
Отмечается, что на борту находились более 180 человек.
Ранее сообщалось, что Межгосударственный авиационный комитет (МАК) займётся расследованием жёсткого приземления самолёта авиакомпании Nordwind Airlines в аэропорту Антальи в Турции.