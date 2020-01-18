Крещенские купания в Москве посетили более 5,5 тысячи человек
- АГН «Москва»
«На 21:00, по данным Московской поисково-спасательной службы на водных объектах, на водоемы в зонах ответственности спасателей пришло более 5,5 тысячи людей», — приводит РИА Новости сообщение московского департамента гражданской обороны, противопожарной безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Отмечается, что около 3 тысяч человек спустились в воду.
Ранее врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов дал рекомендации желающим искупаться на Крещение. Об этом сообщало URA.RU.