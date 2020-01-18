Крещенские купания в Москве посетили более 5,5 тысячи человек

Короткая ссылка
Более 5,5 тысячи людей пришли на водоёмы в Москве для крещенских купаний.
Крещенские купания в Москве посетили более 5,5 тысячи человек
  • АГН «Москва»

«На 21:00, по данным Московской поисково-спасательной службы на водных объектах, на водоемы в зонах ответственности спасателей пришло более 5,5 тысячи людей», — приводит РИА Новости сообщение московского департамента гражданской обороны, противопожарной безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Отмечается, что около 3 тысяч человек спустились в воду.

Ранее врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов дал рекомендации желающим искупаться на Крещение. Об этом сообщало URA.RU.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить