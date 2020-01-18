Путин пообещал решить вопрос оформления документов на могилу Кутузова

Российский президент Владимир Путин пообещал, что вопрос с правильным документальным оформлением захоронения полководца Михаила Кутузова в Казанском соборе будет решён.

Об этом он сказал в ходе встречи с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений.

Участница встречи рассказала президенту, что у могилы Кутузова нет общего паспорта, она находится в ведении разных учреждений.

При этом она предложила поставить могилу Кутузова на учёт в Министерство обороны. Таким образом, по её мнению, могли бы быть выделены целевые средства на реставрацию захоронения, а также реконструкцию его убранства.

Путин отметил, что для него это новая информация.

«Займёмся (этим вопросом. — RT) обязательно, это очень важный вопрос», — цитирует его Интерфакс.

Также Путин во время встречи пообещал открыть центр архивных документов о Второй мировой войне.