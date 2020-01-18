Путин пообещал решить вопрос оформления документов на могилу Кутузова
- Место захоронения Михаила Кутузова в Казанском соборе Санкт-Петербурга / © wikimedia.org
Об этом он сказал в ходе встречи с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений.
Участница встречи рассказала президенту, что у могилы Кутузова нет общего паспорта, она находится в ведении разных учреждений.
При этом она предложила поставить могилу Кутузова на учёт в Министерство обороны. Таким образом, по её мнению, могли бы быть выделены целевые средства на реставрацию захоронения, а также реконструкцию его убранства.
Путин отметил, что для него это новая информация.
«Займёмся (этим вопросом. — RT) обязательно, это очень важный вопрос», — цитирует его Интерфакс.
Также Путин во время встречи пообещал открыть центр архивных документов о Второй мировой войне.