Тобольск договорился о сотрудничестве с Ишимом
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Об этом сообщает Nashgorod.ru со ссылкой на тобольскую мэрию.
«Уверен, что сотрудничество будет эффективным и уже в ближайшее время будет приносить ощутимые плоды», — заявил Афанасьев.
Как ожидается, соглашение будет стимулировать развитие малого и среднего бизнеса, поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительности.
Ранее газета «Реальное время» сообщала о съезде предпринимателей Татарстана и Башкирии в Уфе.