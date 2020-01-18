Тобольск договорился о сотрудничестве с Ишимом

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Глава Тобольска Максим Афанасьев и глава Ишима Фёдор Шишкин договорились о сотрудничестве в торгово-экономической и социальной сферах.
Тобольск договорился о сотрудничестве с Ишимом
  • © ishim.admtyumen.ru

Об этом сообщает Nashgorod.ru со ссылкой на тобольскую мэрию.

«Уверен, что сотрудничество будет эффективным и уже в ближайшее время будет приносить ощутимые плоды», — заявил Афанасьев.

Как ожидается, соглашение будет стимулировать развитие малого и среднего бизнеса, поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительности.

Ранее газета «Реальное время» сообщала о съезде предпринимателей Татарстана и Башкирии в Уфе.

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