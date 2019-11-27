Съезд предпринимателей Татарстана и Башкирии пройдёт 28—30 ноября в Уфе

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Съезд предпринимателей Татарстана и Башкирии состоится 28—30 ноября в Уфе, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу татарстанского Минэкономики.
Съезд предпринимателей Татарстана и Башкирии пройдёт 28—30 ноября в Уфе
  • Pixabay

Мероприятие, запланированное в рамках «Дня предпринимателя республики Татарстан в республике Башкортостан», направлено на обеспечение возможностей сотрудничества и расширение контактов между производителями, поставщиками и продавцами товаров и услуг.

«Татарстан и Башкортостан могут объединить усилия для взаимного экономического роста, а также для расширения охвата представленности продукции наших предпринимателей на общефедеральном рынке», — заявил глава ведомства Фарид Абдулганиев.

Ранее НСН сообщала, что для предпринимателей Башкирии провели семинар-практикум «Осуществление закупок малого объёма на портале поставщиков».

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