Съезд предпринимателей Татарстана и Башкирии пройдёт 28—30 ноября в Уфе

Съезд предпринимателей Татарстана и Башкирии состоится 28—30 ноября в Уфе, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу татарстанского Минэкономики.

Мероприятие, запланированное в рамках «Дня предпринимателя республики Татарстан в республике Башкортостан», направлено на обеспечение возможностей сотрудничества и расширение контактов между производителями, поставщиками и продавцами товаров и услуг.

«Татарстан и Башкортостан могут объединить усилия для взаимного экономического роста, а также для расширения охвата представленности продукции наших предпринимателей на общефедеральном рынке», — заявил глава ведомства Фарид Абдулганиев.

Ранее НСН сообщала, что для предпринимателей Башкирии провели семинар-практикум «Осуществление закупок малого объёма на портале поставщиков».