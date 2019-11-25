Предпринимателям Башкирии рассказали подробности о работе на портале поставщиков

Для предпринимателей Башкирии провели семинар-практикум «Осуществление закупок малого объёма на портале поставщиков», сообщает НСН.

Организаторы — общероссийская общественная организация «Деловая Россия» и департамент по конкурентной политике Москвы.

Глава департамента Геннадий Дёгтев заявил, что башкирские предприниматели давно проявляли интерес к ресурсу.

«Желание было давно. Встреча состоялась только сейчас, во многом благодаря коллегам общественной организации «Деловая Россия». Есть все основания полагать, что после этой встречи активность на портале возрастёт», — отметил он.

По его словам, на данный момент на платформе зарегистрированы более 600 предпринимателей Башкирии.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что МСП Банк и казахстанский Фонд развития предпринимательства договорились о сотрудничестве.