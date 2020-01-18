В Татарстане рассказали о программе жилищного строительства на 2020 год

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В Татарстане сформировали программу жилищного строительства на 2020 год. Объём составит почти 3 млн кв. метров.
В Татарстане рассказали о программе жилищного строительства на 2020 год
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу президента республики.

На данный момент в эксплуатацию введено 52 тыс. кв. метров, заявил министр строительства, архитектуры и ЖКХ региона Ирек Файзуллин.

В этом году жильём планируют обеспечить 721 семью, среди которых дети-сироты, многодетные семьи, граждане из числа вынужденных переселенцев.

Также предусмотрен ремонт 788 многоквартирных домов общей площадью 4,5 млн кв. метров.

Ранее портал Rostovgazeta.ru сообщал, что в Ростовской области начали выдавать земельные сертификаты для многодетных семей.

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