В Татарстане рассказали о программе жилищного строительства на 2020 год

В Татарстане сформировали программу жилищного строительства на 2020 год. Объём составит почти 3 млн кв. метров.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу президента республики.

На данный момент в эксплуатацию введено 52 тыс. кв. метров, заявил министр строительства, архитектуры и ЖКХ региона Ирек Файзуллин.

В этом году жильём планируют обеспечить 721 семью, среди которых дети-сироты, многодетные семьи, граждане из числа вынужденных переселенцев.

Также предусмотрен ремонт 788 многоквартирных домов общей площадью 4,5 млн кв. метров.

Ранее портал Rostovgazeta.ru сообщал, что в Ростовской области начали выдавать земельные сертификаты для многодетных семей.