В Ростовской области начали выдавать земельные сертификаты для многодетных семей

В Ростовской области начали выдачу земельных сертификатов для многодетных семей, сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на правительство региона.

Получить деньги вместо участка уже могут в Ростове-на-Дону, Таганроге и Батайске. В очереди на сертификаты значатся более 5,7 тыс. семей.

В 2020 году размер выплаты составит почти 467 тыс. рублей. Средства можно направить на покупку жилья на первичном и вторичном рынке, а также на строительство дома, внесение паевого взноса в жилищный кооператив или погашение ипотеки.

Ранее председатель правления всероссийского движения «Совет матерей» Татьяна Буцкая в беседе с Nation News прокомментировала индексацию материнского капитала в 2020 году.