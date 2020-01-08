В Ростовской области начали выдавать земельные сертификаты для многодетных семей
- Pixabay
Получить деньги вместо участка уже могут в Ростове-на-Дону, Таганроге и Батайске. В очереди на сертификаты значатся более 5,7 тыс. семей.
В 2020 году размер выплаты составит почти 467 тыс. рублей. Средства можно направить на покупку жилья на первичном и вторичном рынке, а также на строительство дома, внесение паевого взноса в жилищный кооператив или погашение ипотеки.
Ранее председатель правления всероссийского движения «Совет матерей» Татьяна Буцкая в беседе с Nation News прокомментировала индексацию материнского капитала в 2020 году.