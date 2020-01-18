На Кубани в ДТП погибли три человека и четверо пострадали

В Краснодарском крае в результате лобового столкновения двух автомобилей три человека погибли, ещё четверо получили травмы.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Авария произошла в Усть-Лабинском районе возле хутора Безлесный.

«Водитель ВАЗ-2106 в связи с гололёдом, по всей видимости, не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения, где в лоб столкнулся с ВАЗ-2107», — заявили в МВД.

На месте работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа.

Ранее ФАН сообщало о массовом ДТП с участием микроавтобуса в Оренбургской области.