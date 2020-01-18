СК рассказал о причине воспламенения двигателя самолёта в Новосибирске

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Пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России рассказала о причине воспламенения двигателя самолёта А320N рейса SBI 5783 Толмачёво — Камрань в Новосибирске.
СК рассказал о причине воспламенения двигателя самолёта в Новосибирске
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

«Предварительно следователями установлено... произошло воспламенение скопившегося авиационного топлива в выхлопной системе данной установки, после чего сработали датчики превышения температуры выхлопных газов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что экипаж в соответствии с инструкцией включил систему пожаротушения силовой установки. В результате происшествия никто не пострадал, самолёт не повреждён.

СК начал проверку по факту инцидента.

Ранее сообщалось, что транспортная прокуратура начала проверку после возгорания двигателя самолёта в новосибирском аэропорту Толмачёво.

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