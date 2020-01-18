В Новосибирске начали проверку из-за возгорания двигателя самолёта

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Транспортная прокуратура начала проверку после возгорания двигателя самолёта в новосибирском аэропорту Толмачёво. Об этом говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В Новосибирске начали проверку из-за возгорания двигателя самолёта
  • © Кадр: видео Rutube

По данным ведомства, около 01:00 18 января (21:00 мск пятницы) в аэропорту Новосибирска произошло воспламенение двигателя самолёта А-321neo, принадлежащего авиакомпании S7 Airlines. Инцидент произошёл при запуске двигателя.

Самолёт планировал вылет по маршруту Новосибирск — Камрань (Вьетнам), на его борту находились более 200 пассажиров.

«Командиром воздушного судна запуск (двигателя. — RT) был прерван, применена система пожаротушения, в результате чего возгорание было ликвидировано», — сообщили в ведомстве.

На время ожидания резервного лайнера пассажирам предоставили номера в гостинице и питание.

Как передаёт ТАСС со ссылкой на справочную службу аэропорта Толмачёво, резервный борт с пассажирами благополучно вылетел в 12:30 (08:30 мск).

Ранее СМИ сообщили, что в Новосибирске эвакуировали пассажиров лайнера перед взлётом.

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