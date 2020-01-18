Более 15 тысяч спасателей обеспечат безопасность на Крещение в России
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«Для обеспечения безопасности людей в православный праздник на иорданях и майнах организовано дежурство свыше 15,6 тыс. спасателей МЧС России, задействовано более 5 тыс. единиц техники», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что сотрудники МЧС, полиции, медработники, представители местных администраций и волонтёры будут дежурить на оборудованных 3,9 тыс. мест крещенских купаний.
Ранее заместитель начальника полиции УТ МВД России по ЦФО по охране общественного порядка Александр Тарушкин в беседе с НСН рассказал, как будет обеспечиваться безопасность в ночь на Крещение.