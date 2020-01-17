Аэропорт Нижнего Новгорода обслужил более миллиона пассажиров в 2019 году

Международный аэропорт Стригино обслужил более 1,1 млн пассажиров в 2019 году.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу аэропорта Нижнего Новгорода.

Перевозками на внутренних направлениях воспользовались 794 тыс. человек. Среди самых востребованных маршрутов — Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Симферополь и Самара.

Около 335 тыс. пассажиров вылетали за границу. Наибольшим спросом пользовались Анталья, Даламан, Ларнака, Минск и Дубай.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что судно на подводных крыльях «Комета» перевезло почти 40 тыс. пассажиров за курортный сезон в Крыму.