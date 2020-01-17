Спасатели просят не выходить на лёд в Самарской области в дни празднования Крещения

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Спасатели призвали не выходить на лёд в Самарской области в дни празднования Крещения, заявили в региональном правительстве со ссылкой на ГУ МЧС.
Спасатели просят не выходить на лёд в Самарской области в дни празднования Крещения
  • АГН «Москва»

Об этом информирует kp.ru.

«Прогноз погоды, предоставленный 13 января 2020 года, согласно которому на территории Самары должны были установиться минусовые температуры, не оправдался», — отмечается в сообщении.

Таким образом, лёд на открытых водоёмах существенно ослаб.

В пятницу, 17 января, в районе Полевого спуска в Самаре состоялось выездное совещание ведомства, участники которого пришли к выводу, что есть риски, что граждане могут провалиться под лёд. В областной столице прекратили подготовку мест для проведения купаний на Крещение.

Ранее телеканал «360» сообщал, что инспекторы Госадмтехнадзора проверят безопасность купелей Московской области перед праздником Крещения.

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