В Удмуртии рассказали о программе «Сельская ипотека»

В Удмуртии рассказали о новой госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий», по которой можно получить кредит под низкий процент.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минсельхоза.

«Заключение соглашения с Минсельхозом России состоится на следующей неделе, и мы сразу начинаем кредитовать население. В принципе заявки от потенциальных заёмщиков мы можем принимать уже сегодня и давать предварительное решение по кредитоспособности», — заявил директор уполномоченного банка — Удмуртского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Александр Чураков.

Предусмотрены две льготные ставки по ипотечному кредиту — 2,7% при наличии личного страхования, 3% — при его отсутствии.

Ранее руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев в беседе с ФАН оценил перспективы ставок по потребительским кредитам в 2020 году.