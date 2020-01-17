В Удмуртии рассказали о программе «Сельская ипотека»

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В Удмуртии рассказали о новой госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий», по которой можно получить кредит под низкий процент.
В Удмуртии рассказали о программе «Сельская ипотека»
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минсельхоза.

«Заключение соглашения с Минсельхозом России состоится на следующей неделе, и мы сразу начинаем кредитовать население. В принципе заявки от потенциальных заёмщиков мы можем принимать уже сегодня и давать предварительное решение по кредитоспособности», — заявил директор уполномоченного банка — Удмуртского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Александр Чураков.

Предусмотрены две льготные ставки по ипотечному кредиту — 2,7% при наличии личного страхования, 3% — при его отсутствии.

Ранее руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев в беседе с ФАН оценил перспективы ставок по потребительским кредитам в 2020 году.

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