В Омской области проверяют сообщения о ДТП с 14 пострадавшими

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В Омской области проверяют сообщения о ДТП, в котором пострадали 14 пассажиров маршрутного такси.
В Омской области проверяют сообщения о ДТП с 14 пострадавшими
  • РИА Новости

Об этом информирует Gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

По предварительным данным, 15 января на 22-м км трассы Омск — Красноярка 30-летний водитель КамАЗа выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом.

Пассажиры были доставлены в больницу с различными травмами, госпитализированы пятеро.

«В ходе проверки следователи дадут правовую оценку действиям физических лиц — владельцев автотранспортных средств — участников ДТП, выпустивших автомобили в рейс», — заявили следователи.

Ранее URA.RU сообщало, что Ленинский суд Екатеринбурга продлил арест водителю, сбившему трёх человек на тротуаре.

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