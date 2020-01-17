Власти Москвы рассказали о ходе строительства БКЛ

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ходе строительства Большой кольцевой линии. По его словам, участок между «Проспектом Вернадского» и «Каховской» должен быть достроен в 2021 году.

Об этом сообщают «Аргументы и факты».

Как отметил Собянин, участок соединит три действующие радиальные линии и одну строящуюся.

«Он улучшит работу и транспортную доступность около полумиллиона москвичей, экологическую ситуацию, а также снимет напряжение с действующих линий, с улично-дорожной сети», — заявил он.

Будущая станция «Воронцовская» находится на пересечении Хлебобулочного проезда и Профсоюзной улицы, передаёт kp.ru. Дизайн выбран — космическая тема.

Ранее сообщалось, что в Москве планируют открыть девять новых станций метро в 2020 году.